Hemzemin geçitte tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi. İzmir'e giden yük treni hemzemin geçitte 03 FZ 239 plakalı traktöre çarptı.

Sürüklenip devrilen traktördeki Ümit Can Özgen (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Ramazan Öztürk ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru da kaza yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı. Kazayı duyup gelen Özgen'in yakınları gözyaşı döktü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.