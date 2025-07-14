Hendek Davası ertelendi | Aileler mütalaaya tepki gösterdi: "Adalet sağlanmadan davamız bitmeyecek"

Bilge Su YILDIRIM

2020’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada kritik duruşma bugün saat 09.30’da Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yargıtay’ın, davada tutuklu yargılanan tek sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun’a “bilinçli taksir ile insan öldürme” suçundan verilen cezayı bozarak “olası kastla insan öldürme” suçundan yargılanması yönünde verdiği kararın ardından görülen ikinci duruşmada da karar çıkmadı. Duruşma, 26 Eylül’e ertelendi.

Duruşma, savcının mütalaasını sunmasıyla başladı.

Savcı, Yargıtay’ın kararına direnilmesi yönünde talebini yineleyerek sanık Yaşar Coşkun yalnızca ‘bilinçli taksir’ suçundan yargılanmalıdır dedi. Savcı, mütalaaya gerekçe olarak Yaşar Coşkun’un babası ve fabrika ortağı Ali Rıza Coşkun hakkında olası kast isteminin olmadığını göstererek “baba ve oğul olan iki sanığın aradaki bağ da göz önünde bulundurulduğunda birinin olası kast diğerinin bilinçli taksir suçlardan yargılanmaları çelişki yaratır” şeklinde konuştu.

“AKLIM DENETLEYENLERDE KALDI”

Mütalaayı kabul edip etmedikleri sorulan aileler savcıya tepki gösterdi. Patlamada yakınlarını kaybeden ailelerden hiçbiri mütalaayı kabul etmedi. Patlamada yakınını kaybeden müştekilerden biri, mütalaayı kabul edip etmediği sorulduğunda şunları söyledi:

“Hani bu böyledir ya, biz biliriz, büyükler alttakileri ezer. Fabrika sahibi geçen duruşmada hapis yattığı için psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Ben anlatayım mı size insanın psikolojisi nasıl bozulur? Beş yıl oldu, biz beş yıldır neden sürekli adliyeye gelmek zorundayız? Biz beş yıldır hâlâ buradayız da neden suçluların hepsi burada değil? Bu dava bitecek ama bizim davamız bitmeyecek. Benim aklım denetleyenlerde. Onlar da yargılanmadan, adalet sağlanmadan bizim davamız bitmeyecek.”

Müşteki avukatları da savcının mütalaasına tepki gösterdi. Avukat Elvan Olkun “Savcının ‘baba oğul’ değerlendirmesi hukuki bir değerlendirme değildir, maddi dayanağı da yoktur. Maddi değerlendirmeye dayanan hukuki değerlendirmeler Yargıtay kararında mevcuttur” dedi.

Savunma, sanık Yaşar Coşkun’un olası kast ile yargılanmasını talep etti. Baba Ali Rıza Coşkun’un firari olduğunu hatırlatan müşteki avukatları, kaçak baba Coşkun’un yakalanarak infazının bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

Savunmanın ardından Yaşar Coşkun’un ifadesi başladı. Coşkun, ifadesinde “Tutuklu yargılanmak istemiyorum” dedi. Yatması gereken cezayı açık ve kapalı cezaevlerinde ‘fazlasıyla’ yattığını belirten Coşkun, şu sözleri kullandı:

“BENİM BİR AİLEM VAR”

“5 senedir cezaevindeyim, 5 senedir mağdurum. İşimi kaybettim, mesleğimi kaybettim. Benim bir ailem var, bir hayatım var. Yargıtay dosyayı okumadan hakkımda karar verdi. Mahkemelerde defalarca kez hakarete uğradım. Tahliyemi talep ediyorum, Yargıtay tarafından bu cezaya razı edildim.”

Coşkun’un ifadesine aileler tepki gösterdi. Coşkun’un “Benim bir ailem var, bir hayatım var” demesinin ardından işçi yakınları “Bizim ailemiz yok muydu, onların hayatları yok muydu, ne olacak şimdi” diye sordu.

Coşkun’un ifadesinin ardından sanık avukatları da tahliyesini talep etti.

"BARİ KISA GÜN CEZA VERİN"

Avukat Abdürrahim Burak, “Coşkun’un tahliyesi talep değil, haktır” dedi ve şunları söyledi: "Coşkun cezaevinde geçirdiği 5 yıl 7 günde yeterli cezayı doldurmuştur. Mağduriyete ve yasal mahrumiyete yol açılmamalıdır. Talebimiz, tutukluluğa da az bir ceza verilmesidir. Yani tutuklu kalacaksa da bari kısa gün verin."

Burak konuşurken bir işçi yakını "Bizimkiler hiç geri gelmeyecek" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme, Yaşar Coşkun’un tutukluğunun devam ederek davanın 26 Eylül’e ertelenmesine hükmetti.

Duruşmanın ardından adliye bahçesinde bekleyen işçi yakınları, sanık Coşkun’u dinlemekte zorlandıklarını ifade etti. Patlamada kardeşini kaybeden bir yurttaş, şunları söyledi:

“Bir ailesi, bir hayatı varmış, hapisten çıkması lazımmış. Bunu söyleyebildi. Bunu dedi demesine de bari bizim kulaklarımız bunu duymasaydı. Bizimkiler geri gelmeyecekler. Hayalleri vardı, çocukları vardı. Kızının üniversite mezuniyetini göremeden gitti benim kardeşim. Bize ‘Benim bir hayatım var, mağdur olan benim’ nasıl diyebilir?”