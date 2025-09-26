Hendek Davası’nda karar bekleniyor

Bilge Su YILDIRIM

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın karar duruşması bugün saat 09.30’da Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Aileler, duruşmadan yarım saat önce, 09.00’da basın açıklaması düzenleyecek.

Davanın ilk aşamasında, ikisi fabrikanın patronu olan üç sanık hakkında bilinçli taksirle insan öldürme suçundan ceza verilmiş, diğer dört sanık için ise taksirle ölüme sebep olma suçundan hüküm kurulmuştu. Aileler ve müşteki avukatlarının verdiği mücadele sonucu Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahibi tutuklu tek sanık Yaşar Coşkun’a olası kastla insan öldürmek suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek kararı işçiler lehine bozmuştu.

Yargıtay’ın cezayı bozmasının ardından savcı, üst mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen Coşkun’un olası kastla değil, bilinçli taksirle insan öldürme suçundan yargılanması yönünde mütalaa sunmuştu.

Dava avukatı, aynı zamanda patlamada dayısını kaybeden Avukat Gülşen Uzuner, karar duruşması öncesi BirGün’e değerlendirmelerde bulundu:

“Beklentimiz çıkacak kararın, adaleti tescil edecek bir karar olması yönünde. Ne yazık ki ülkede cezasızlık pratiği o kadar yaygın ki, adaletin eşit olarak tesis edilmesi yurttaşlar için de hayati bir yerde duruyor. Çünkü sınıfsal açıdan her birimiz için sağlanması gereken bir adalet savaşımı var ortada. Caydırıcı cezalar verilmeli ki işverenler işçinin canının bu denli ucuz olabileceğini düşünemesin. Bu yüzden iş cinayeti davalarının, trafik kazasıymışçasına yargılanmaktan çıkması şart.”