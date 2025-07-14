Hendek davasında kritik duruşma: 26 Eylül'e ertelendi

Bilge Su YILDIRIM

2020’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada kritik duruşma bugün saat 09.30’da Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı mütalaasını bir kez daha Yargıtay'ın ‘olası kast’ kararına direnilmesi yönünde verdi ve tutuklu tek sanık Yaşar Coşkun'un tahliyesini talep etti.

Mahkeme, fabrika sahibi Coşkun'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

Fabrika sahibi hakkında daha önce verilen karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, tutuklu sanık için “olası kastla adam öldürme” hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmişti.

Kararın ardından yapılan ilk duruşmada savcı, gerekçe sunmadan Yargıtay kararına “direnilmesi” yönünde mütalaa vermişti.