Hendek davasında kritik duruşma bugün

Emek Servisi

2020’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada kritik duruşma bugün saat 09.30’da Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Fabrika sahibi sanığın tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceği bu celse öncesi Hendek İçin Adalet Platformu sosyal medya üzerinden çağrı yaparak “Saat 09.00’da yapacağımız basın açıklamasına tüm kamuoyunu davet ediyoruz” dedi.

Fabrika sahibi hakkında daha önce verilen karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, tutuklu sanık için “olası kastla adam öldürme” hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmişti. Kararın ardından yapılan ilk duruşmada savcı, gerekçe sunmadan Yargıtay kararına “direnilmesi” yönünde mütalaa vermişti.