Hendek davasında skandal karar: Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tahliye edildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın karar duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:10'da başladı.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da duruşmayı takip etti.

Davanın avukatlarından Gülşen Uzuner, "Yargıtay ilamına uyulmasını talep ediyoruz. Müştekilerin de belirttiği gibi göz göre göre gelen bu olaya biz hukuk biliminde olası kast diyoruz. Yargıtay’ın dosyamıza ilişkin kurduğu bozma kararının amacı; üretim organizasyonunun riski arttıran fonksiyonları büyüttüğünü göstermektedir" dedi.

Sanık Yaşar Coşkun'un avukatı Abdurrahim Burak "Yargıtay çok kötü bir karar verdi çok şaşkınım. Eski Yargıtay olsaydı bunlar olmazdı" beyanında bulundu.

Sanıkların son sözlerinin ardından Mahkeme, Yargıtay ilamına direnilmesine karar verdi.

KARARA AİLELER TEPKİLİ: "İŞÇİYİ ÖLDÜR, PARASINI ÖDE ÇIK DEDİLER"

Fabrika sahibi tutuklu tek sanık Yaşar Coşkun'un konutu terk etmeme ve 15 milyon TL teminat karşılığında tahliyesine karar verildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Kararın açıklanmasının ardından aileler adliye önünde tepki gösterdi. İşçi yakınları, “Adalet değil, patronu koruyan düzen işletildi. İşçiyi öldür, parasını öde çık dediler” diyerek isyan etti. Kararın ardından ailelerden mahkeme önünde fenalaşanlar oldu.

NE OLMUŞTU?

Hendek’teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Yaklaşık iki yıl süren dava sanıklara çeşitli cezalar verilmişti. Kararın ardından Hasan Ali Velioğlu tahliye edilmişti.

Davanın ilk aşamasında, ikisi fabrikanın patronu olan üç sanık hakkında bilinçli taksirle insan öldürme suçundan ceza verilmiş, diğer dört sanık için ise taksirle ölüme sebep olma suçundan hüküm kurulmuştu. Aileler ve müşteki avukatlarının verdiği mücadele sonucu Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahibi tutuklu tek sanık Yaşar Coşkun’a olası kastla insan öldürmek suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek kararı işçiler lehine bozmuştu.

Yargıtay’ın cezayı bozmasının ardından savcı, üst mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen Coşkun’un olası kastla değil, bilinçli taksirle insan öldürme suçundan yargılanması yönünde mütalaa sunmuştu.