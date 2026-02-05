Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde yangın söndürüldü: 11 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi'ndeki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hükümlüler güvenli bölgeye tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri değerlendirilen 10 hükümlü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, kadın açık ceza infaz kurumu depo bölümünde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 11 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.