Hendek patlaması davasında yeni gelişme: Yargıtay kararı bozdu

Bilge Su YILDIRIM

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlama nedeniyle 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı faciaya ilişkin devam eden yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

7 sanığa 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezası verilen davada Yargıtay, kararı bozarak dosyayı Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

DOSYA YENİDEN İNCELENECEK

Mahkemenin sanık Yaşar Coşkun’un eylemlerini “bilinçli taksirle öldürme” olarak değerlendirdiği davada Yargıtay, sanığın barut üretimi gibi usulsüz işlemleri sürdürmesi, gerekli güvenlik önlemlerini almayarak işçileri tehlikeye atması nedeniyle “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay, aynı zamanda “basit taksirle öldürme” suçuyla yargılanan diğer sanıklar Asiye Angın, Ahmet Çağırıcı, Erşan Öztürk ve Aslı Düzgün’ün de “bilinçli taksirle öldürme” suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Sanıklar, güvenlik eksikliği ve işçilerin hayatını riske atan çalışma düzenine göz yummakla suçlandı. Dosya, yeniden incelenmek ve belirtilen hataların düzeltilmesi için Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.