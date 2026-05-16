Hendek'te iş cinayeti: Çelik fabrikasında duvar ile malzemeler arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zeman Çelik fabrikasında çalışan 41 yaşındaki Muhammet Duman, vinçle taşıma işlemi sırasında duvar ile çelik konstrüksiyon malzemeleri arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

DHA’nın aktardığına göre, ağır yaralanan Duman çalışma arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Duman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.