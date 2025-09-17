Hendekli emekçiler yılmayacak

Emek Servisi

Sakarya Hendek’te kurulu, İtalya sermayeli SAG Hidrolik fabrikasında Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) üye oldukları gerekçesiyle hukuksuz biçimde, tazminatsız işten atılan 2 işçinin direnişi devam ediyor.

Dün direnişin 36’ncı gününde, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, sendika üyeleri ile Hendekli işçilerin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. İşçiler "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlarıyla fabrika önündeydi.

Burada yapılan açıklamada "Haksız biçimde işten çıkarılan üyelerimiz derhal işe iade edilmelidir. SAG Hidrolik, sendikal örgütlülüğü tanımalı ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ivedilikle başlamalıdır. Sendika karşıtı baskı uygulamaları derhal sona erdirilmelidir" denildi.