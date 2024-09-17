Hendek’te ölüm göz göre göre geldi

Emek Servisi

Sakarya Hendek’te meydana gelen ve 1 işçinin ölümüne, 30 işçinin de yaralanmasına neden olan patlamaya ihmaller neden oldu. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilirken aynı fabrikada bu yıl bir kez daha yangın çıktığı ve işverenin önlem almayı reddettiği ortaya çıktı.

İşçi düşmanı fabrikada, geçtiğimiz ocak ayında da ihmaller sonucunda yangın tehlikesi atlatıldığı öğrenildi. Ocak ayındaki ufak çaplı yangın da tıpkı geçtiğimiz gün yaşanan patlama gibi silo ve değirmen bölgesinde gerçekleşti. Patlamanın ardından burada çalışan işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı, işverene gerekli uyarılarda bulundu. İşveren, İSG uzmanının tüm uyarılarına rağmen önlem almayarak önceki gün yaşanan iş cinayetine adeta zemin hazırladı.

İSG uzmanının değirmen bölgesindeki riske karşı uyarılarda bulunmasına rağmen işveren, yangının ufak çaplı olması gerekçesi ile riski göz ardı etti. Fabrikada en son şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetim yapılsa da denetimler etkin uygulanmadı.

İSG uzmanı bu süreçte işvereni, silolardaki buğdayın değirmende un haline getirilmesi sırasında yaşanan kaçaklar ile toz ve gaz sıkışması ile ilgili uyarmaya devam etti. Uzmanın sık sık yaptığı uyarıların ardından Oba Makarna şirketi, önlem almak yerine İSG uzmanının iş akdini feshetti.

Oba Makarna, önceki gün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada üretime Antep fabrikasında devam edileceğini duyurdu. Şirket, açıklamasında “Üretim süreçlerinde uzun süreli aksama olmayacak” derken yasal yükümlülüklerini de yerine getirdiğini iddia etmişti.

Fabrika üretime ilişkin açıklama yaparken iş cinayetinde yaşamını yitiren işçiye dair bir açıklama yapmadı. Fabrikanın, soğutma çalışmaları başladıktan sonra yetkililerin içeride işçi olmadığını iddia etmesine rağmen 27 yaşındaki Mesut Şimay’ın cansız bedeni fabrika içinde bulundu. Şimay’ın cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Yaklaşık 1 yıldır fabrikada çalışan Şimay için Akyazı ilçesinde dün cenaze töreni düzenlendi.

Yaralı 30 kişiden 16’sı taburcu edilirken 6’sı ağır 14 yaralı işçinin tedavisi ise sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren işçiler patlama anını anlattı.

BOMBA SANDILAR

Patlamada yaralanan 44 yaşındaki işçi Ahmet Dedecan, "Basınç beni masanın altına attı. Biraz kendime geldim, her taraftan alevler, çok fazla şekilde dumanlar geliyor. Kalın kontrplaklar vardı, onlar yok olmuştu. Patlamadan basınçtan dolayı dört bir tarafım açılmıştı. Kimsenin yardım edebilecek durumu yoktu, herkes kendi canının derdindeydi" dedi. Dedecan, kendisini zor kurtardığını anlatarak "Ben arkama bomba attılar zannettim. Öyle büyük bir gürültüyle patladı ki, bir anda her şey yıkıldı. Korktum. Ufak bir aralık vardı. O aralıktan kendimi attım. Sonra 2 kişi geldi, beni dışarı çıkardılar. Çok kötü durumda olan insanlar vardı, onları gördüm" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Fatma Kanmaz da patlama anında tek başına olduğunu söyleyerek "Cam koptu bacağıma vurdu. Her taraf uçuşuyordu. Yanımda kimse yoktu anlatılır bir olay değil. Dışarı çıktığımda yaralı insanları, kanlar içindeki insanları gördüm. Bağrış sesleri duydum. Etraf yanıyordu. Korku ne kelime. Anlatılır gibi değil o derece... İşe aynı serviste gittiğimiz arkadaşımız öldü. Bacağımda çok ağrı var, ezik ve kırık var" dedi.