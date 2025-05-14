Hendek’te patron cezasızlığı zırh yaptı

Emek Servisi

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz 2020'de 7 işçinin öldüğü, 128 kişinin de yaralandığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin ilk davanın Yargıtay'dan dönmesi ile yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşması dün görüldü.

İlk davada tutuklu sanık patron Yaşar Coşkun için 'bilinçli taksirle öldürme'den ceza verilmiş, Yargıtay ise 'olası kast' ile yargılama yapılması gerektiğine hükmederek kararı bozmuştu. 'Olası kast' suçlamasıyla yargılama yapılan davanın ilk duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Evrensel'in haberine göre davada tek tutuklu sanık olan Yaşar Coşkun skandal bir savunma yaptı.

PATRON SOMA’YI ÖRNEK VERDİ!

Duruşmada davadaki tek tutuklu sanık fabrikanın patronu Yaşar Coşkun, “301 insanın hayatını kaybettiği Soma madende taksirle öldürme kararını verenler, benim için 150-200 yıllık karar vererek benim kalemimi kırmıştır. Yargıtaya göre ben o kadar akılsız bir adamım ki fabrikamı isteyerek patlattım” diye konuştu.

Coşkun, yaşanan diğer iş cinayetlerindeki cezasızlığı adeta zırh yapıp örnek gösterdi: “Ben 5 senedir tutukluyum ve Yargıtayın bu kararıyla ben 16 yıllık cezaya razı bırakıldım. Bizi tüm Sakarya bilir, biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemedik. Hendek’te makarna fabrikasında, Manisa’da yaşanan patlamalarda kimse tutuklanmadı. Ben neden 5 yıldır tutukluyum? Türkiye’de örnek olmayacak şekilde olası kasıt istenmesi çelişkidir, daha önceki heyet olası kastın hayatın doğal akılına aykırı bulmuştu” dedi. Sanık Yaşar Coşkun’un Avukatı Abdurrahim Burak, "Medya üzerinden yargılamaların tesir altında kaldığını görüyoruz​” dedi. Avukat Asena Aslan Burak da Soma'daki yargılamayı örnek vererek “Soma'da 301 kişi öldü, bilinçli taksirden ceza verildi. Hepsi tahliye oldu. Bizim dosyamızda ise müvekkil tutuklu” dedi.

Patlamada yakınlarını kaybedenler ise Evrensel'e konuşarak “Başka patlamalarda bu kadar ceza alınmadı dediler. Demek bu zamana kadar adalet yerini bulmamış, bundan sonra adalet yerini bulsun istiyoruz” dediler. Mahkeme heyeti, patron sanık Yaşar Coşkun’un tutukluluğunun devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi. Katliamda yakınlarını kaybedenler, duruşma öncesinde adliye binasının önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya CHP, EMEP ve TİP ile İSİG Meclisi, Bağımsız Maden-İş temsilcileri katılarak destek verdi.

Açıklamada konuşan Avukat Gülşen Uzuner “Yargıtay'ın kararı bizim için adaletin gereğiydi. Başından beri talep ettiğimiz buydu, sorumluların yargılanması, kamu görevlileri de dahil olmak üzere cezasızlık yaptırımının yeni iş cinayetlerine yol açacak bir şekilde, teşvik edici olmamasıydı. Yargıtay'ın bu noktadaki değerlendirmesi bizim açımızdan bir eşiktir” dedi.