Hendek’te sanıklar ‘olası kast’la yargılanacak

Bilge Su YILDIRIM

4 yıl önce Sakarya Hendek’teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen, 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin ise yaralandığı faciaya ilişkin devam eden yargı sürecinde Yargıtay, dün sanıklar hakkında verilen kararları bozarak Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamaya ilişkin 7 sanığa 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezası verilmiş, sanıklardan fabrika sahibi Yaşar Coşkun ile Müdür Hasan Ali Velioğlu tutuklu, diğer sanıklar tutuksuz yargılanıyordu.

Yargıtay, yerel mahkemenin sanık Coşkun’un suçunu “bilinçli taksirle öldürme” olarak değerlendirdiği kararı bozarak sanığın “olası kastla öldürme” suçundan yargılanmasına karar verdi. Kararın gerekçeleri sanığın barut üretimi gibi usulsüz işlemleri sürdürmesi, gerekli güvenlik önlemlerini almayarak işçileri tehlikeye atması oldu. Aynı zamanda “basit taksirle öldürme” ile yargılanan Asiye Angın, Ahmet Çağırıcı, Erşan Öztürk ve Aslı Düzgün’ün de “bilinçli taksirle öldürme” suçundan yargılanacak. Sanıklar, güvenlik eksikliği ve işçilerin hayatını riske atan çalışma düzenine göz yummakla suçlandı. Dosya, yeniden incelenmesi için Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

BU TRAFİK KAZASI DEĞİL

Dava avukatlarından, aynı zamanda patlamada dayısını kaybeden Gülşen Uzuner, Yargıtay kararını BirGün’e değerlendirdi. Bu kararın ailelerin dört senedir verdiği mücadele sonucu kazanıldığını kaydeden Uzuner, bunun gibi emsal kararların ülkedeki iş cinayetlerini engelleme konusunda önemli etkileri olduğunu kaydetti. “İş cinayetlerini engellemenin bir yolu da yargıdan geçiyor” diyen Uzuner, şunları söyledi: “Hendek Faciası davası son derece yalnız, gariban bir davaydı. Dört senedir adalet için direndik, mücadele ettik. Yargıtay, yaşananın bir trafik kazası olmadığını söylüyor asında. Kâr hırsıyla vahşice bir üretim yapıldığını ve bu üretim sırasında işçilerin canını bile isteye hiçe saydığını teslim ediyor. Yargıtay’ın yerel mahkemenin kararını bozarak işçi lehine bir duruş sergilemesi emsal bir karar aslında, iş cinayetlerini engellemede yargının rolünü de ortaya koyuyor.”

KİM BU COŞKUNLAR?

Fabrikanın iş cinayetleri konusunda sicili oldukça kabarık, sahipleri ise AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Fabrikanın genel müdürü Yaşar Coşkun, yargılanmadan önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen MÜSİAD Sakarya şubesinin başkanlığını yaptı. Patlamanın ardından MÜSİAD Coşkun için "moral yemeği" düzenlemiş, toplantının bizzat AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla organize edildiği iddia edilmişti.

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AMASRA’DA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait madende 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaa ile ‘‘Yardım kömürlerinin yetiştirilmesi için yanlış dinamit kullanımı’’ yapıldığı iddiaları doğrulanmış oldu. Tutuklu sanıklar Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekçi, Mehmet Tural ve Volkan Soylu hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma"dan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.