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Hentbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 23:57
  • Giriş: 06.01.2024 23:57
  • Güncelleme: 06.01.2024 23:57
Kaynak: AA
Hentbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti.

Elemelerde ilk maçında Çekya'ya da 32-30 mağlup olan 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda yarın TSİ 21.00'de Ukrayna ile karşılaşacak.

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