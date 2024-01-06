Hentbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti.

Elemelerde ilk maçında Çekya'ya da 32-30 mağlup olan 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda yarın TSİ 21.00'de Ukrayna ile karşılaşacak.