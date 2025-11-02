Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Türkiye: 35 - Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 19

Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 18:37
  • Giriş: 02.11.2025 18:37
  • Güncelleme: 02.11.2025 18:37
Kaynak: AA
Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

ELAZIĞ (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yendi.

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 22-10 önde tamamladığı karşılaşmadan 35-19'luk galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, oynadığı maçlarla rakibini eleyerek, Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.

BirGün'e Abone Ol