Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Nilüfer Belediyespor: 29 - Hafnarfjördur: 34 - İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, tur atladı

  • 19.10.2025 22:13
  • Giriş: 19.10.2025 22:13
  • Güncelleme: 19.10.2025 22:13
Kaynak: AA
BURSA (AA) - EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibine 34-29 yenildi.

​​​​​​Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını İzlanda temsilcisi, 19-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Hafnarfjördur, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.

İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, rövanşı 34-29 kaybetmesine rağmen adını üst tura yazdırdı.

