Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Nilüfer Belediyespor: 29 - Hafnarfjördur: 34 - İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, tur atladı
Kaynak: AA
BURSA (AA) - EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibine 34-29 yenildi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını İzlanda temsilcisi, 19-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Hafnarfjördur, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.
İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, rövanşı 34-29 kaybetmesine rağmen adını üst tura yazdırdı.