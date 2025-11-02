Hentbol: Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ANKARA (AA) - Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Romanya'yı 30-29 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı Romanya'nın 18-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skoru tersine çeviren milliler, sahadan 30-29 galip ayrıldı.

A Grubu'nu ikinci tamamlayan ay-yıldızlılar, 20 yıl sonra ilk kez Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Kosova'yı 44-16 yenen İtalya, gruptan lider olarak çıktı.