Hentbol Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Beşiktaş Safi Çimento Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımı ile eşleşirken, Spor Toto'nun rakibi Bosna Hersek temsilcisi RK Sloboda oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 3. tur kura çekimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EHF'nin ofisinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş Safi Çimento Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımı ile eşleşirken, Spor Toto'nun rakibi ise Bosna Hersek'in RK Sloboda takımı oldu.

32 takımın mücadele edeceği 3. tur ilk maçları 25-26 Kasım, rövanşları ise 2-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş Safi Çimento ile Spor Toto rakipleriyle ilk maçlarını deplasmanda yapacak.