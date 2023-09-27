Hentbol Erkekler Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş

Hentbol Erkekler Süper Kupa karşılaşmasında Beykoz Belediyespor'u 39-31 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.

Süper Kupa müsabakasında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 23-13 önde tamamladı. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş, karşılaşmayı 39-31 kazanarak mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ 9'UNCU KEZ ŞAMPİYON

Süper Kupa karşılaşmasında Beykoz Belediyespor'u 39-31 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, bu organizasyonda 9'uncu kez mutlu sona ulaştı. 2010 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılında şampiyonluğa uzanan siyah-beyazlılar, 2023 yılı Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

Süper Kupa'da 4'üncü kez yer alan Beykoz Belediyespor ise 3'üncü defa sahadan mağlup ayrıldı.