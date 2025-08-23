Hentbol Erkekler Süper Kupa’da finalistler belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Kupa’da finalistler belli oldu. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda oynanan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Beşiktaş ve Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü finale yükseldi.

Süper Kupa yarı finalinde Spor Toto Spor Kulübü’yle Beşiktaş karşılaştı. İlk yarısı 18-14 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka, 30-30 berabere sona erdi. Normal sürede eşitlik bozulmayınca 7 metre atışlarına gidildi. 7 metre atışları neticesinde maçtan 35-34 üstünlükle ayrılan Beşiktaş, finale yükseldi.



Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor’u mağlup etti

Nilüfer Belediyespor, Süper Kupa yarı finalinde karşılaştığı Beykoz Belediyespor’u mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ilk yarısı 20-13 tamamı ise 42-24 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Nilüfer Belediyespor adını finale yazdırdı.



Finalin Adı: Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşılaşacak. Yarın saat 20.30’da başlayacak final karşılaşması TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.