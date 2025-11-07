Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 07.11.2025 11:08
  • Giriş: 07.11.2025 11:08
  • Güncelleme: 07.11.2025 11:08
Kaynak: AA
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak

ANKARA (AA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 12. hafta mücadelesinde 6 maçın 5'i yarın oynanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor (Porsuk)

17.00 Altınpost Giresunspor-Ankara Hentbol (Hüseyın Avni Alparslan)

17.00 Beşiktaş-Güneysuspor (Süleyman Seba)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

9 Kasım Pazar:

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

