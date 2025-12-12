Giriş / Abone Ol
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanacak

Ajans Haberleri
  • 12.12.2025 13:14
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası yarın başlayacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)

14 Aralık Pazar:

13.00 Güneysuspor-İstanbul Gençlik (Güneysu)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

18.00 DEPSAŞ Enerji As-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15 Aralık Pazartesi:

16.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

