Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanacak
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası yarın başlayacak.
Maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)
14 Aralık Pazar:
13.00 Güneysuspor-İstanbul Gençlik (Güneysu)
14.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
18.00 DEPSAŞ Enerji As-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
15 Aralık Pazartesi:
16.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)