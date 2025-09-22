Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Ajans Haberleri
  • 22.09.2025 21:17
  • Giriş: 22.09.2025 21:17
  • Güncelleme: 22.09.2025 21:17
Kaynak: AA
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş (Porsuk)

24 Eylül Çarşamba:

13.00 İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor (Çamlıca)

14.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Giresunspor-DEPSAŞ Enerji As (Hüseyin Avni Alparslan)

BirGün'e Abone Ol