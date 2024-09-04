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Hentbol Erkekler Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ajans Haberleri
  • 04.09.2024 23:11
  • Giriş: 04.09.2024 23:11
  • Güncelleme: 04.09.2024 23:12
Kaynak: AA
Hentbol Erkekler Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ⁠Köyceğiz Belediyespor'u 42-26 yendi.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25

Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-34

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-⁠Spor Toto: 29-40

Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-27

Depsaş Enerji As Hentbol-⁠Nilüfer Belediyespor: 28-28

Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor: 42-26

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