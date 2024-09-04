Hentbol Erkekler Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Kaynak: AA
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 42-26 yendi.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25
Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-34
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 29-40
Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-27
Depsaş Enerji As Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 28-28
Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor: 42-26