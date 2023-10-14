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Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 7'nci, Kadınlar Süper Lig'de 6'ncı hafta maçları oynanacak

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 14:13
  • Giriş: 14.10.2023 14:13
  • Güncelleme: 14.10.2023 14:13
Kaynak: AA
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Yenişehir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Köyceğiz)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

18 Ekim Çarşamba:

14.00 Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

20.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

- Kadınlar Süper Lig

18 Ekim Çarşamba:

15.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19 Ekim Perşembe:

16.00 Konyaaltı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

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