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Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 4. hafta maçları yapılacak

Ajans Haberleri
  • 20.09.2024 08:56
  • Giriş: 20.09.2024 08:56
  • Güncelleme: 20.09.2024 08:56
Kaynak: AA
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında yarın Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)

22 Eylül Pazar:

14.00 Güneysu-Mihalıççık Belediyespor (Güneysu)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

25 Eylül Çarşamba:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Köyceğiz)

26 Eylül Perşembe:

18.00 Spor Toto-Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

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