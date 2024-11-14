Hentbol: Haftanın programı
Kadınlar Süper Lig'de 9'ncu, Erkekler Süper Lig'de 10'uncu hafta maçları yapılacak
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9'ncu, Erkekler Süper Lig'e 10'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (Üçevler)
16 Kasım Cumartesi:
16.00 Adasokağı - Kırşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig'in 9'ncu haftasından Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor karşılaşması ile Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçları 24 Aralık'ta oynanacak.
- Erkekler Süper Lig
16 Kasım Cumartesi:
14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Celal Atik)
16.00 Güneysu - Köyceğiz Belediyespor (Güneysu)
17.00 Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
17 Kasım Pazar:
13.00 Rize Belediyespor - DEPSAŞ (Güneysu)
15.00 Mihalıççık Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Porsuk)
18 Kasım Pazartesi:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)