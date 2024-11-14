Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9'ncu, Erkekler Süper Lig'e 10'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (Üçevler)

16 Kasım Cumartesi:

16.00 Adasokağı - Kırşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig'in 9'ncu haftasından Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor karşılaşması ile Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçları 24 Aralık'ta oynanacak.

- Erkekler Süper Lig

16 Kasım Cumartesi:

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Güneysu - Köyceğiz Belediyespor (Güneysu)

17.00 Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

17 Kasım Pazar:

13.00 Rize Belediyespor - DEPSAŞ (Güneysu)

15.00 Mihalıççık Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

18 Kasım Pazartesi:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)