Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'i Ankara'da düzenlenecek

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu ev sahipliği yapacak.

Kupada 13 Nisan'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da oynanacak HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.