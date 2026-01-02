Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları yarın başlayacak
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
4 Ocak Pazar:
17.00 Odunpazarı- MC Sistem Yurdum (Porsuk)