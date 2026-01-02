Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları yarın başlayacak

Ajans Haberleri
  • 02.01.2026 11:07
  • Giriş: 02.01.2026 11:07
  • Güncelleme: 02.01.2026 11:07
Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik Spor Salonu)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

4 Ocak Pazar:

17.00 Odunpazarı- MC Sistem Yurdum (Porsuk)

BirGün'e Abone Ol