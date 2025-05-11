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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32 - Üsküdar Belediyespor: 30 - Bursa temsilcisi serideki durumu 2-0'a getirerek, ligi 3. sırada tamamladı

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 21:48
  • Giriş: 11.05.2025 21:48
  • Güncelleme: 11.05.2025 21:48
Kaynak: AA
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı

BURSA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 32-30 yenerek, ligi 3'üncü sırada bitirdi.

Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısı 18-18 eşitlikte tamamlandı.

İkinci yarıda daha iyi oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 32-30 galip ayrıldı.

Seride durumu 2-0'a getiren Bursa temsilcisi, ligi 3'üncü sırada tamamladı.

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