Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 7-8 etabı
Yenimahalle Belediyespor: 40 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34 - Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, ligi 7. sırada tamamladı
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 40-34 yendi.
Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Yenimahalle Belediyespor, 2024-2025 sezonunu 7. sırada tamamladı.