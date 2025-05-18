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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

Armada Praxis Yalıkavak: 29 - Adasokağı: 23 - Armada Praxis Yalıkavak, seride 2-1 öne geçti

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 19:02
  • Giriş: 18.05.2025 19:02
  • Güncelleme: 18.05.2025 19:02
Kaynak: AA
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

MUĞLA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 29-23 yendi.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, misafir takımın 14-13'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekip, maçı 29-23 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 20 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak.

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