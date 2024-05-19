Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hentbol Kadınlar Süper Lig Şampiyonluk Etabı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 16:13
  • Giriş: 19.05.2024 16:13
  • Güncelleme: 19.05.2024 16:13
Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig Şampiyonluk Etabı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı da 35-31 kazandı.

Seride ikinci maç, 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de aynı salonda oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesinde final etabı 5 maçlık seride 3 galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride 3 maçı kazanan takım, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

BirGün'e Abone Ol