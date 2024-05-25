Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçı yarın Ankara'da oynanacak
Final serisinde 2-1 üstünlük sağlayan Armada Praxis Yalıkavak, başkentte Yenimahalle Belediyespor'a konuk olacak.
Kaynak: AA
Yenimahalle Belediyespor, 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçında yarın Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.
Final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 34-27 yenerek seride durumu 2-1'e getirmişti.
Şampiyonluk final etabı 5 maçlık seride 3 galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride 3 maçı kazanan takım, 2023-2024 Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olacak.