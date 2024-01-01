Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Celal Atik)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Mudanya)

18.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

3 Ocak Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu'