Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyesi kazandı

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenen Konyaaltı Belediyesi şampiyon oldu.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisinin yönettiği maçta ilk yarıyı da Konyaaltı Belediyesi 13-11'likskorla önde kapattı. Karşılaşmayı da 30-21'lik skorla kazanan Konyaaltı Belediyesi, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Karşılaşma ve sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Konyaaltı Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan verdi. Kupa ikincisi Armada Praxis Yalıkavak'a ise kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanları Ediz Erkovan ve Serpil Çapar takdim etti. Dörtlü Final'in en iyi oyuncusu seçilen Sevilay İmamoğlu Öcal'a da ödülünü HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

BAKAN BAK'TAN KADINLAR TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU KONYAALTI BELEDİYESİ'NE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde rakibi Armada Praxis Yalıkavak’ı mağlup ederek kupaya uzanan Konyaaltı Belediyesi takımını tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 4’lü finalde mücadele eden tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, heyecan dolu turnuvadan dolayı teşekkür ediyorum.”