Hentbolda Milli Takım'ın rakibi Romanya

Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Romanya ile mücadele edecek.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolundaki milli takımın, Romanya ile oynayacağı maç, Romeo Lamandi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Danimarka'dan Mads Hansen ve Jesper Madsen hakem ikilisi görev yapacak. Bolu'da oynanan 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olmuştu. Milli Takım, Romanya'yı elemesi durumunda Norveç ile karşı karşıya gelecek.