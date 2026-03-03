Hentbolda rakip Çekya

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası’nda üçüncü maçına çıkıyor. Milliler, yarın Çekya Kadın Milli Hentbol Takımı’nı Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Mücadelede Hırvatistan’dan Matija Brodic ve Matija Hodzic hakem ikilisi görev yapacak.

TÜRKİYE İKİNCİ GRUPTA

Kupada 2. Grup’ta yer alan Türkiye; Danimarka, Macaristan ve Çekya ile mücadele ediyor. 1. Grup’ta ise Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya bulunuyor.

Karşılaşmalar çift devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Milliler, ev sahibi avantajını kullanarak Çekya karşısında galibiyet almayı ve finaller yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor.