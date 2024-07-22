Hentbolda yeni sezon fikstürü çekildi

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Hentbol'da Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, federasyon ve kulüp temsilcileri katıldı.

Yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarılar dileyen THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, ilk hafta maçlarının 29 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında oynanacağını belirtti.

⁠Pehlivan, Erkekler Süper Lig'den çekilen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yerine fikstürde bay takımın olmaması için yönetim kurulu kararıyla Depsaş Enerji As Hentbol Spor Kulübünün lige alındığını ifade etti.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 takım mücadele edecek.

Fikstür çekiminin ardından liglerde ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

Kadınlar Süper Lig Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor Ortahisar Belediyespor-⁠Adasokağı Spor Kulübü Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor Bursa Büyükşehir Belediyespor-⁠İzmir Büyükşehir Belediyespor * Konyaaltı Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor ligden çekildi.