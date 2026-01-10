Giriş / Abone Ol
Hentbolda zorlu karşılaşma

A Milli Hentbol Takımı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı yarın Ordu'da ağırlayacak.

Spor
  • 10.01.2026 10:02
  • Giriş: 10.01.2026 10:02
  • Güncelleme: 10.01.2026 10:07
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı yarın Ordu'da ağırlayacak.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Bosna Hersek'ten Aleksandar Jovic-Nedim Arnautovic hakem ikilisi yönetecek.

Bulgaristan'da yapılan karşılaşmayı 37-35 kazanan milli takım, tur için avantaj elde etmişti. Ön eleme etabını geçen takım, eleme turu gruplarına yükselerek 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda mücadelesini sürdürecek.

