Hentbolda zorlu karşılaşma
A Milli Hentbol Takımı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı yarın Ordu'da ağırlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Bosna Hersek'ten Aleksandar Jovic-Nedim Arnautovic hakem ikilisi yönetecek.
Bulgaristan'da yapılan karşılaşmayı 37-35 kazanan milli takım, tur için avantaj elde etmişti. Ön eleme etabını geçen takım, eleme turu gruplarına yükselerek 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda mücadelesini sürdürecek.