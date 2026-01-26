Henüz iddianame bile yazılmış değil

Haber Merkezi

Şişli'nin tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Bugün neredeyse 11 aydır Kent Uzlaşısı soruşturmaları içinde tutuklu tek belediye başkanıyım. Henüz iddianamem bile yok" dedi. Şahan, "Son dakikada İBB iddianamesine eklenerek ikinci kez tutuklanmam yaşadığımız sürecin hukuki değil, siyasi olduğunu bir kez daha gösterdi" vurgusunu yaptı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Şahan, yazılı açıklama yaptı. Açıklama, Şahan'a ait X hesabı üzerinden "Ben Resul Emrah Şahan. 2024 yerel seçimlerinde Şişli halkının tercihi, iradesi ve teveccühüyle seçilmiş bir belediye başkanı olmanın sorumluluğuyla; başta Şişli’ye, sonra İstanbul’a ve hukuksuzluklar karşısında vicdanı yaralanan milletimize bazı gerçekleri hatırlatmak istiyorum. Zira hakikatin tanığı olan hafızamızı diri tutmalıyız. O nedenle başlayalım" notuyla paylaşıldı. Şahan şu ifadeleri kullandı: “1 ay boyunca; meclisimizle, ekibimizle, siyaset anlayışımızla yurttaşımızın yüzüne, ihtiyacına ve geleceğine baktık. Bugün ise neredeyse 11 aydır Kent Uzlaşısı soruşturmaları içinde tutuklu tek belediye başkanıyım. Henüz iddianamem bile yok.

Belki bu tutukluluk, 100 yıllık demokrasi mücadelesinde bir detay olarak görülebilir. Ama toplumda açılan vicdan yaraları derinleşirse; insanlar daha iyi bir geleceğe dair umudunu kaybederse; hangi siyasetten gelirsek gelelim, genç kuşaklar olarak dünyada sözü olan, bölgede etkin, ulusal düzeyde aidiyeti güçlü bir ülkeyi birlikte kurmamız çok daha zorlaşır. Biz bu ülkeyi korkuyla değil, vicdanla büyüttük. İnkârla değil, yüzleşmeyle ayakta tuttuk.

Dışlayarak değil, yan yana durarak var ettik. Bugün ihtiyacımız olan şey; birbirimizi suçlamak değil, birbirimizin hakkını savunmaktır. Çünkü demokrasi yalnızca sandık günü değil; milli iradeye sahip çıkılan her gündür."

NEDEN YAZILMIYOR?

Öte yandan Haziran ayından beri tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de önceki gün sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşım ile "8 aydır iddianame neden yazılmıyor? " diye sordu.

Tutuklu CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yapay zeka aracılığıyla seslendirilen paylaşımında, "Henüz nasır tutmamış vicdanlara sesleniyorum: Ortada hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen ben neden tutukluyum? Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, sizce 8 aydır iddianame neden yazılmıyor? " diye isyan etti.