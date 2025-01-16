Hep birlikte ayağa kalkalım

Politika Servisi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Beşiktaş Belediyesi’nde basın toplantısı düzenledi.

İktidarın sıkıştırma hamlelerinin arka planında İBB’ye çekilmesi planlanan operasyon olduğunu belirten İmamoğlu, 'hodri meydan' dedi. Sık sık iktidarın politikalarına değinen İmamoğlu, bir anlamda oynanan oyunu gördüğünü ve hazır olduğunu ilan etmiş oldu.

BAŞKA BİR REJİMİN İÇERİSİNDEYİZ

Konuşmasına Eski Adalet Bakan Yardımcısı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in rolüne değinerek başlayan İmamoğlu, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan beyefendi ile adaletsizliği aylardır yaşıyoruz. Seçim mevzuatımıza göre hâkim ve savcılar bir siyasi partiden aday olmak için istifa ederse ve seçimi kazanamadıkları halde hâkimlik ve savcılığa geri dönemiyorlar. Adalet Bakan Yardımcısı olarak yaklaşık 28 ay görev yapmış bu beyefendi başsavcı olarak atanıyor. Başka bir rejimde, sistemin içindeyiz. Kendisi bakan yardımcısıyken bir siyasi müsteşardır. Mevzuata göre görevine geri dönemezken bir siyasi müsteşar şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“İstanbul'da yaşanan bu hukuksuz uygulamalar Esenyurt'ta başladı. Devletine hizmet eden bir profesör 65 yaşında bir gecede terörist ilan edilip tamamen ahlak dışı bir şafak operasyonuyla cezaevine atıldı. AKP'li bir kişi terörist ilan edilen kişiyle yemek yiyip, saatlerce sohbet etmiş. Fotoğraflar ortaya çıktı. Bu flaş bilgi sonra çöpe atıldı. Niye? Ucu AKP'ye dokundu."

Beşiktaş Belediyesi'ne yöneltilen "usulsüzlük" suçlamasına konu olan şirketin AKP'li Isparta Belediye Başkanına makam aracı hediye ettiğini anımsatan İmamoğlu, şu şekilde devam etti:

"Yine aynı kişinin şirketi AKP'li Isparta Belediye Başkanına lüks kategorisine giren AUDİ A8 marka bir otomobili hediye etmiş. Hem de makam arabası. Bunu da soracak mısınız? Bunlar neden sayın savcı beyin dikkatini çekmiyor? Bu adaletsiz tutum, tavır nasıl önlenecek?"

Kayyım atamalarının ve gözaltıların artık herhangi bir partinin meselesi olmaktan çıktığını belirten İmamoğlu, "ayağa kalkma" çağrısı yaptı ve konuşmasına şu sözlerle son verdi: "Bu akıl iktidarken ekonomi düzelemez. Yoksulluk, hayat pahalılığı bitmez. Türkiye'de hiçbir şey iyi gitmez, güven oluşturamaz ve oluşturamadığı için de yatırımların yolu Türkiye'den geçmez.

HEDEFİNİZ BENSEM CEZAYI ONAYIN

Bu saatten sonra ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Bu konu artık sadece CHP'nin ya da başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Yarın da sizin başınıza gelir. Dokunulmazlığı olan milletvekillerinin başına gelecek. Sessizce gelişmeleri izleyen iş dünyasının başına gelecek. Bu akıl malınıza göz koyar, hafife almayın. Esnaf, çiftçi, sanatçılar... Kendi halinde vatandaşın dahi başına gelecek. Bu otoriter kafa vücuda bulaştı mı tüm vücudu metastaz etmeden durmaz. Ya hep birlikte mücadele edip yeneceğiz ya da herkes sırasını bekleyecek. Nazi döneminin ünlü muhalifinin de dediği gibi 'Sonra benim için de geldiklerinde sesini çıkaracak kimse kalmamıştı' dediği gibi olmasın diye ayağa kalma vakti. Madem hedefiniz benim onayın cezamı ve milleti rahat bırakın. Hodri meydan!"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li belediyelerin SGK borcu ve belediyelerin sorunları konuşuldu.