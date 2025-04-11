Hep birlikte direneceğiz

Soykan ve Ağırel’in gözaltına alınması emek meslek örgütlerinden sendikalara siyasetçilerden öğrencilere toplumun büyük çoğunluğu tarafından tepki ile karşılandı. O tepkilerden bazıları şöyle:

• TMMOB: Toplumsal muhalefete yönelik başlatılan bu gözaltı ve tutuklama dalgası derhal son bulmalıdır. Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakılmalıdır.

• KESK: Çeteler kaybedecek, halk kazanacak!’ diyen gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasının halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu ifade ediyor, hukuksuz polisiye yöntemlerle gözaltına alınmalarının, tutuklanmalarının en temel demokratik hakların ihlal edildiğini belirtiyoruz

• DİSK: Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel derhal serbest bırakılmalıdır. DİSK olarak halkın, emekçilerin yanında duran gazetecilerle omuz omuzayız.

• TTB: Bir güne daha gazetecilerin gözaltına alınması haberiyle uyandık. Artık yeter. İfade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına karşı yaptığınız bu saldırılara bir an önce son verin. Gazetecileri derhal serbest bırakın.

• Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar: Gazetecileri, gençleri, seçilmiş belediye başkanlarını, siyaset yapanları, sendikacıları, demokrasi, hak ve özgürlük talep edenleri gözaltına alarak, cezaevlerine doldurarak milyonları susturamaz, hapsedemezsiniz. Timur Soykan’ın gözaltına alınırken dediği gibi ‘çeteler kaybedecek, halk kazanacak’

• İstanbul Üniversitesi Öğrencileri: Sıra arkadaşlarımız, hocalarımız, onurlu gazeteciler rejimin hedef tahtasında olmaya devam ediyorlar. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Bütün arkadaşlarımızı geri alacağız.

• İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu: Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?

• BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın: İktidarın hedefinin suç ve suçlular değil, gerçeği halka ulaştırma mücadelesi veren gerçek gazetecilerdir. Arkadaşlarımızı biran önce serbest bırakın.

• SOL Parti: Timur Soykan ve Murat Ağırel sadece gazetecilik yaptıkları için susturulmak isteniyor. 19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak gözaltına alınıyorlar. Hep beraber savunacağız.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Yasadışı bahis başta olmak üzere, ailelerin hayatını karartan çetelerin üstüne giden, belki de binlerce hayat kurtaran iki kahraman gazetecidir. Sabah baskınıyla evden alınmaları toplumu sindirme çabasıdır. Lakin beyhudedir. Gazeteciler, derhal serbest bırakılmalıdır.

• DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken gözaltına alınan alınması, düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesi demektir. Mesleklerini yerine getirirken baskılara maruz kalan bütün gazetecilerin yanındayız. Dayanışma içerisinde olacağız.

• SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş: Her ikisi de gerçeklerin peşinde koşan iki cesur gazeteci. İmamoğlu ve arkadaşlarının davası iktidarın ‘gelecek’ davası. Bu davanın çelişkilerini, tutarsızlıklarını ve yalanlarını sorgulayan, açığa çıkaran gazetecileri istemiyorlar. Bu davaya dönük yargısız infaz yapan gazeteciler için her şey serbest, bu davayı sorgulayan gazeteciler içeri. Timur Soykan ve Murat Ağırel’in yanındayız.

• EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan: Halka ve gazetecilere gözdağı vermeyi amaçlayan bu yöntemlerin kendisi başlı başına bir suçtur ve kabulü edilemez. Elinizi gazetecilerin üzerinden çekin.

• TİP: Halkın haber alma hakkı için çalışan, Timur Soykan ve Murat Ağırel derhal serbest bırakılsın. Hiçbirimiz teslim olmayacağız bu böyle bilinsin.

• TKP: Bu saldırılar derhal son bulmalı, Soykan ve Ağırel serbest bırakılmalı

• Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz

• Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner: Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın gözaltına alınması hukuk çerçevesinde değerlendirilemez. Ancak ‘hukuk cinneti’ diyebiliriz.