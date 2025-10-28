Hep birlikte engelleyelim

Ülkenin dört bir yanında kadınların ve LGBTİ+’ların 'genel ahlaka aykırılık', 'doğuştan gelen biyolojik cinsiyete uygun davranmama' gibi ifadeler içeren 11. Yargı Paketi Taslağı’na karşı eylemleri sürüyor. Pazar günü birçok ilde eylemler gerçekleşirken İstanbul’da kaymakamlık tarafından yasak kararı çıkartılan eylemde Sol Feminist Hareket üyesi Asya Nur Ağca ve Yelda Güler gerekçesiz şekilde sert polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Ağca ve Güler geceyi nezarette geçirdi ve ertesi gün Kartal Adliyesi’ndeki ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldılar. Eyleme yönelik yasağın ardından kadınlar ve LGBTİ+’lar Beşiktaş’ta bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar basın açıklamasında özetle şunları söyledi:

Mücadelelerimizle kazandığımız hiçbir hakkın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. 11. Yargı Paketi’nin karşısında birlikte duracağız.

Gözaltına alınan Asya Nur Ağca yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Gerekçesiz şekilde gözaltına alındıklarını belirten Ağca, “Daha eylem başlamadan polis ablukasına alındık. Polis ablukadan çıkılması için bir koridor açtı’’ dedi. Açılan koridordan ablukadan çıktıklarını belirten Ağca, “Ablukanın dışında dururken polis geri çekilin dedi. Zaten dışarıdayız nereye çekilelim deyince ‘gelin o zaman siz’ diyerek yerde sürükleyerek gözaltına aldılar” ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılmalarının ardından hastaneye gittiklerini kaydeden Ağca, “Gözaltına alınırken yerde sürüklendiğim için ayak bileğim incindi. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçmemeli” diye konuştu.

İstanbul

Öte yandan Ankara’daki eylemlerde de sert polis müdahalesine rağmen eylemler gerçekleştirildi. Eylemde Sol Feminist Hareket üyesi Deniz Kara’nın parmağı kırıldı. Bir kişi ise gözaltına alındı. Yürüyüşe engel olmaya çalışan polisler gazetecilerin de görüntü alması engellenmeye çalıştı. Gözaltına alınan kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınlar ve LGBTİ+’lar tüm engelleri aşarak Kolej Metrosu’ndan Sakarya’ya yürüdü. Basın açıklamasını okudu. Açıklamada öne çıkanlar şöyle: “Bu yasa sadece bedenlerimize ve kimliklerimize değil, aynı zamanda barış içinde, eşit ve özgür bir arada yaşam umudumuza da saldırıyor! İktidar, “Aile Yılı” diyerek başlattığı bu süreçte, yıllardır bizleri susturmaya, bastırmaya çalışıyor. Ama biz buradayız! Bedenlerimiz, hayatlarımız bizim! Geçit yok!”

PARMAĞINI KIRDILAR

Parmağı kırılan Deniz Kara BirGün’e konuştu. Kara, “Elimde LGBTİ+ bayrağı vardı. Bayrağı almaya çalışan polis feci şekilde güç uyguladı. Parmağım kırıldı” dedi.

Ameliyat olacağını belirten Kara, “Ameliyat sonrası da parmağım bir süre alçıda kalacak. Tüm bu yaşananlara karşın 11. Yargı Paketi Taslağı’nın Meclis’ten geçmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İzmir, Fethiye, Bodrum ve Dersim’de de eylemler gerçekleştirildi.

∗∗∗

ERKEKLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

Kadınların haklarını hedef alan iktidardan güç bulan erkekler her gün en az bir kadını öldürüyor. Son olarak Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşanan kadın cinayeti bunun en net örneği oldu. 35 yaşındaki Engin Baltaş, evli olduğu 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Hilal Baltaş’ı öldürdü. Baltaş, olayın ardından sosyal medya hesabından eşini öldürdüğüne dair paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim’’ ifadeleri yer aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Engin Baltaş, tartıştığı Hilal Baltaş’ı vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu. 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.