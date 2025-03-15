Hep birlikte göndereceğiz

Politika Servisi

CHP’nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan Koru Park'ın açılışında konuştu.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

‘‘Belediye başkanlarının her birisi, milletin oyu ile seçildi. Başka partinin adayı da milletin oyuyla seçildi. Ayırt etmem. O bakımdan bunu ayırt eden kişileri ayırıp, ona göre yargıyı ya da birtakım uygulamaları farklı bir şekilde yönlendiren insanların aklına diyorum ki: Sizin o kötü aklınız, biz göreve geldiğimiz günden itibaren, bu ülkeyi terk edecek. Bu ülkenin üzerindeki kara bulutları, hep beraber yok edeceğiz, hep beraber. Bu vesileyle, haksızlığa uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, Beşiktaş belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı ve Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'i buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Onların özgürlükleri için de mücadele edeceğimi, buradan tekrar beyan ediyorum.’’

SANDIĞA ÇAĞIRDI

Hakkında açılan davalar ve siyasi yasak istemine dair konuşan İmamoğlu, "Ekrem'e çelme takacaklar. Ekrem'i engelleyecekler. Ekrem'e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar… Şu saçımın teli bile titremiyor, şu saçımın teli. Bakın söyleyeyim; korkaklar, korkutmak için uğraşır, korkaklar. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gel, hesaplaşalım. Mertçe hesaplaşalım mertçe'' dedi.

Öte yandan İmamoğlu’nun diploması hakkındaki soruşturma devam ederken İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün vereceği karar merakla bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci bir yazı göndererek sürecin hızlandırılmasını istemişti.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin soruşturma ile ilgili önemli bir rapor paylaştı. Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulunan Özer, "İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün 7 Ekim 2024’te hazırladığı bir bilgi notu var. Bilgi notunun 8’inci sayfasında açık açık konunun Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendirmediğini söylüyor. Aynı notun 7’nci maddesinde konu ‘Dış İşlerini, ÖSYM’yi ilgilendirir’ diyor. Kısacası ‘Bu işe girmeyin çok hukuki olmaz’ diyor. İmzayı da kendisi atmış rektör."