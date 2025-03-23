Hep birlikte kazanacağız

Kültür Sanat Servisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimlerine günler kala üniversite diplomasının iptal edilerek 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde başlayan eylemler sürüyor. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda buluşan sanatçılar, İBB Saraçhane Başkanlık Binası içinde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

Sokak eylemleri hız kesmeden devam ederken birçok sanatçı da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yaşananlara tepki gösterdi. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere sokaklara dökülen yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesine tepki gösteren sanatçılar şu paylaşımları yaptı:

• Şarkıcı Can Bonomo: "Bunca acıyı, bunca sıkışmışlığı hak edecek ne yaptık biz? Ülkemi çok seviyorum. Bu nefret, hırs ve ötekileşme ikliminin derhal sona ermesini diliyorum."

• Şarkıcı Kalben: "Gençlere orantısız güç uygulandığını görmek, eski yaraları deşiyor ve birilerine bir şey olacak, hanelere yas düşecek diye korkuyorum."

• Müzisyen Erdal Güney: "Yaşananlar bir yargı darbesidir, hep beraber mücadele etmek dışında çare yok. Son zamanlarda duyduğum en güzel söz; ‘barikat aşıldı’."

• Sanatçı Suavi: "‘Erken seçim yok’ denmişti ama Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı seçildi bence. Artık yalnızca devir-teslim süresini bekleyecek."

• Müzisyen Sabahat Akkiraz: "Hak, Hukuk, Adalet boş bir slogan değilmiş. Türkiye’de her meydanda aynı slogan. Özlemler dile geliyor. Korkma, kazanacağız."

• Sanatçı Erdal Erzincan: "Her şey çok güzel olacak!"

• Oyuncu Şevket Çoruh: "#KahrolsunİstibdatYaşasınHürriyet"

• Zeynep Bastık: "Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ, hepimiz için."

• Sanatçı Burhan Şeşen: "Sn. Fahrettin Altun, 2 gün önce ‘Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız’ dediniz. Bizim yani vatandaşın hukukunu kim koruyacak?"