Hep birlikte kazanacağız

SOL Parti’nin ülke genelinde "tek adam rejimine son verme" çağrısı ile başlattığı yürüyüşleri dün Eskişehir’de, ‘Eskişehir Beyaz Saray koridorlarında pazarlanamaz’ sloganıyla gerçekleştirildi. Saat 16.00’da Yediler Parkı’nda başlayan yürüyüş Ulus Anıtı’nda sona erdi.

"Birleşe birleşe kazanacağız!", "Kahrolsun Emperyalizm ve işbirlikçileri!", "Yaşasın tam bağımsız Türkiye!" sloganları eşliğinde yürüyen partililer adına açıklamayı okuyan SOL Parti İl Sözcüsü Hüseyin Öztürk "Tek adam rejimi, ülkemizi tam bir kranlığın içine sürüklemektedir. Bu öyle bir karanlık ki; hukuksuzluğun hukuk haline geldiği, tüm hukuk araçlarının tek adam rejiminin bir baskı aparatı haline getirildiği karanlık” dedi.

Eğitim sistemin her geçen gün gericileştirildiğine dikkat çeken Öztürk, “Okullara tarikat ve cemaatler sokularak; demokratik bilimsel eğitim öğretim yerine çağ dışı hurafelerle çocuklarımızın beyinleri dolduruluyor. Böylece itaat eden, kişiliksiz, itiraz etmeyen bir nesil hedefleniyor. Diğer yandan zorunlu eğitim süresi düşürülerek çocuk yaşta işçilik ve kız çocuklarının küçük yaşta evliliği gibi çağ dışı uygulamaların yolu açılıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’YE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Eskişehir Beylikova’da bulunan nadir toprak element madenlerinin Beyaz Saray koridorlarında peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirten Öztürk, “Çıkarılması ve ayrıştırılması teknik olarak yüksek maliyetli olduğu söylenen bu madenlerin çıkarılması sırasında çevreye etkilerinin ne olacağı açıklanmadan Cumhurbaşkanı, söz konusu madenlerin çıkarılması için gerekli anlaşmaları yaptıklarını açıklıyor. Silah ve askeri araçlar için stratejik öneme sahip Nadir Toprak Elementi, eli kanlı ABD emperyalizminin savaş staratejileri için ağzının suyunu akıtıyor” diye konuştu.

Ardından söz alan SOL Parti Parti Meclisi (PM) Üyesi Mert Yedek, iktidarın kendi siyasi ömrünü uzatmak adına emperyalistlere toprak pazarladığını söyleyerek, "Hep beraber birleşik mücadele ederek bu karanlık iktidarına son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KARANLIĞI DAĞITACAĞIZ

Yedek, şu ifadeleri kullandı: “Tek adam rejimi içinde bulunduğu krizi aşmanın yolunu emperyalistlere Eskişehirimizin topraklarını pazarlamakta buldu. Kendi siyasi ömrünü uzatmak adına emperyalistlere topraklarımızı altın tepsi de sunuyor. Daha bir ÇED süreci işletilmeden, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan, Eskişehir’in ne kadar suyunu kullanacağını belirlemeden Eskişehirlilere sormadan sadece ulusal kalkınma söylemleriyle bu nadir toprak elementlerinin çıkarılacağından bahsediliyor. Fakat arka planında emperyalistlere topraklarımız pazarlanıp kendilerine siyasi ikbal biçiyorlar. Bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri sizin bu planlarınızı boşa çıkartacak.”

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ VE DİRENCİMİZLE KAZANACAĞIZ

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ülkenin ABD emperyalizmi ve Trump’ın oyuncağı olmaktan çıkması gerektiğini kaydetti. İşleyen, "Çağrımız omuz omuza birleşik mücadeledir" dedi. İşleleyen, şunları söyledi: "Biz biliyoruz ne yerliler ne milliler, bu ülkenin tepesine atandılar, laiklik, demokrasi ne varsa yok etmeye gönderdiler. Şimdi yalnız kaldılar, Beyaz Saray koridorunda Trump’tan meşruiyet dinlendiler. İstiyorlar ki büyük katliamlarla kurulan düzen ülkeyi de belirlesin, seçimsiz diktatörlük olsun. Bu ülke ABD emperyalizminin oyuncağı olmaktan çıkmalı. Bu yürüyüşlerimiz bir cevap, nasıl yapacağız sorusunun cevabı örgütülülüğümüzde ve direncimizde. Bu yürüyüşler yurdun dört bir yanına yayılacak. Haftaya fındık üreticileriyle Fasta’da, Terzi Fikri’nin memleketinde olacağız."