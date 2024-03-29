Hep birlikte yöneteceğiz

Osman ÇUTSAY

Yerel seçimlere sadece iki gün kaldı. Bütün gözlerin kilitlendiği İstanbul’da Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Gökdemir. BirGün’ün sorularını yanıtlayan Gökdemir, “TKP belediyelerin şirket mantığıyla yönetilmesine karşı çıkıyor. Yönetimlerin halka açılması çağrısı yapıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimlerde Türkiye Komünist Partisi tarafından aday gösterilen gazeteci-yazar Orhan Gökdemir, sorularımızı yanıtladı.

İktidarın İstanbul’u bir “ekümenopolis”e çevirmek istediğini ifade eden Gökdemir şunları söyledi: “Bu bütün bir bölgeyi, Marmara’yı, içine alan bir dev kent kurma planı. Büyük konut projeleri var. “Kanal İstanbul” denilen ucubeyi de eklerseniz ortaya çıkan şey bir “bölge kenti”dir. Bu devasa yapıda en sıkıntılı kesim kent yoksulları. Bu kesimleri şehrin banliyölerine itmişlerdi. Şimdi daha uzaklara itmek için planlar yapıyorlar. Örneğin Kanal İstanbul etrafındaki yoksul mahallelerine el koyuyorlar. El koydukları yerler kısa zamanda bir inşaat denizine dönüşüyor. İstanbul artık camiler, onun etrafına yerleşmiş zengin konutları ve alışveriş merkezlerinden ibaret. Bu mekânda yoksullar kadar, kültüre ve sanata da yer yok. Kültür-sanat, laik yaşam tarzı, tarihsel kent dokusu ağır bir saldırı altında. ‘Tayyiban Rejimi’ kentin hafızasını siliyor, her köşesine İslami semboller dikiyor. Bütün bu inşaat seferberliği İstanbul’da yaşamayı kolaylaştırmadı, tam tersine yoksulların bu kentte barınması giderek imkânsız hale geliyor. Herhangi bir semtte küçük bir dairenin kirası bir emekli maaşının iki katı.”

“TKP belediyelerin şirket mantığıyla yönetilmesine karşı çıkıyor” diyen Gökdemir şöyle devam etti: “Yönetimlerin halka açılması çağrısı yapıyor. Bunun yolu da örgütlenmeden geçiyor. Kamu kuruluşlarının kâr amacı güdebilmesi piyasa toplumunun en büyük başarısı. Belediyeler suyu, gazı piyasa koşullarında oluşan fiyatlarla halka ulaştırıyor. Bunun sonucu derin bir yoksulluk, yaygın bir sefalet.

Düzenin buna cevabı sadaka. TKP ise halkın olanı halka vermek üzere özelleştirilen bütün varlıkların derhal kamulaştırması çağrısıyla yola çıktı. Yağmaya engel olacağız, yağmalanmış olanı yıkacağız, sahilleri yağmacılardan temizleyeceğiz.”

Seçim yarışının eşitsiz ilerlediğini söyleyen Gökdemir “Bir yanda kamu kaynaklarını sınırsızca kullanan iktidar partisi var. Muhalefet ise yerel yönetimin olanakları ile hareket ediyor. TKP’nin bütün gücü ise üyelerinin bağışlarından ibaret. Bu mali eşitsizliğe ve basın ambargona rağmen yürüyoruz, sözümüz var, gücümüz yettiğince ahlatıyoruz. Halkımızı, seçimlerden sonra gelecek siyasi ve ekonomik saldırıya karşı örgütlenmeye ve direnmeye çağırıyoruz.”