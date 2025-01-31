Hepimiz Çehov karakterleriyiz

Kültür Sanat Servisi

Tiyatro BeReZe’nin Anton Çehov’un “Martı” oyunundan uyarladığı “Martı mıyım?”, 11 Şubat’ta Alan Kadıköy’de seyircisiyle buluşacak. Beş anlatıcı oyuncunun sahnede olacağı oyunun kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Sanem Öge, Tolga İskit, Nazlı Bulum ve Erkan Uyanıksoy yer alıyor.

Tiyatro BeReZe’nin kurucularından Elif Temuçin’in Çehov’un “Martı” metninden uyarladığı oyun, Çehov karakterlerini sahneye taşırken, “Nasıl devam etmeli?” sorusuna yeni anlatım biçimleriyle cevap arıyor. Tiyatro severlere bir oyunculuk şöleni yaşatacak “Martı mıyım?”, izleyenlere hayatta yalnız olmadıklarını hatırlatırken, sorduğu sorularla da birlikte düşünmeye davet ediyor.