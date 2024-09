Hepimiz özgür olana dek

BirGün Kadın Kolektifi

Dünyanın dört bir yanında kadınlar yaşamları için mücadele ediyor. Mücadele eden kadınların sesleri birbirine ulaşıyor. Afganistan’da kadınların konuşmasını dahi yasaklayan Taliban rejimine karşı mücadele eden kadınların duyurmaya çalıştığı sesini duyuyoruz.

Ülkelerinde büyük bir cesaretle Taliban’a karşı çıkan kadınlar öldürülüyor, cinsel saldırıya maruz bırakılıyor, hapse atılıyor. Ama vazgeçmiyorlar. Dünya seslerini duysun diye bekliyorlar ama iki yüzlü batı ‘görmedim, duymadım’ diyor. Taliban’a yaptırım uygulamak bir yana dursun alan açıyor. Ama kız kardeşleri duyuyor. Mücadelelerini her yerde anlatıyor, seslerine ses olmaya çalışıyor.

Güney Kore’de ise kadınlar cinsel suçlara, çocuklar cinsel istismara maruz bırakılıyor, sesini çıkaran hedef alınıyor. Fiziksel saldırıdan intihara zorlanmaya her türlü şiddetle burun buruna yaşıyorlar. Erkekler ise ceza denemeyecek komik ‘cezalar’ alıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun her gün özgürlüğü tehdit altında olan, şiddet sarmalından çıkamayanlarız. Türkiye’de her yeni güne kadın cinayeti haberiyle başlıyoruz. Gerici iktidar tüm haklarımızı hedef alıyor. Ama biz de vazgeçmiyoruz, tıpkı dünyanın diğer yerlerindeki kadınlar gibi. O zaman tekrar söyleyelim: “Bambaşka zincirlere vurulmuş olsak da tüm kadınlar özgür olana kadar ben de özgür değilim.”